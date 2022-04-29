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    Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı

    MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, sosyal medya hesabından hastalığının nüksettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 15:57
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    Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı

    Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu.

    Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söyledi.

    Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

    Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı #1


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