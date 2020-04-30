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    Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi

    Bir süre önce rahatsızlanan sanatçı Özkan Uğur, tedavi sürecinin olumlu seyrettiğini söyledi.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 00:40
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    Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi

    2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

    "TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR"

    "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle..."

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