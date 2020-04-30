Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi
Bir süre önce rahatsızlanan sanatçı Özkan Uğur, tedavi sürecinin olumlu seyrettiğini söyledi.
- DHA
- 30.04.2020 - 00:40
2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR"
"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle..."