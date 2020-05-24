Özkan Uğur 'ölüm' haberini yalandı

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan sanatçı Özkan Uğur, sosyal medyada hakkında çıkan 'öldü' iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Bir süredir kanser tedavisi gören MFÖ grubu üyesi ve oyuncu Özkan Uğur, Twitter'daki ‘öldü’ iddialarının üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

“ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN, YAŞIYORUM”

Uğur, Instagram hesabı üzerinden “Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler.” mesajını paylaştı.

CAN YILMAZ: BELGESEL SEYREDİYOR

Öte yandan komedyen Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz da çıkan haberlere sinirlendi. Yılmaz, “Yine saçma sapan bir ölüm haberi düşüyor sosyal medyaya ve çığ gibi büyüyor yalan bilgi. Muhatabın; eşini, dostunu, ailesini düşünmeden, pervasızca. Ne meraklıyız emin olmadığımız haberleri yaymaya. Özkan Uğur evde belgesel seyrediyor... Ayıptır.” dedi.

2013 YILINDA İLK KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

66 yaşındaki Uğur'a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti. İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan sanatçı, durumuyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söylemişti:

“Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle.”