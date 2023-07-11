Özkan Uğur'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

ensonhaber.com

Türk sanat camiası bir değerini daha yitirdi.

Gönüllerde taht kuran sanatçı Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalandı.

Sanatçı Uğur, hastalığı sürecinde 3 kez kanseri yendi.

Fakat kanser belası, ünlü sanatçının peşini bir türlü bırakmadı.

Bir süredir entübe edilen Uğur'un sağlık durumuyla ilgili sevenlerini yasa boğan haber geldi.

Geride onlarca eser bırakan Özkan Uğur, 69 yaşında hayata ve sevenlerine veda etti.

Konuya ilişkin açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Koca, “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor..

Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de tören başladı.

Cenaze töreninde sanat camiasında birçok ismin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'da katıldı.

Bakan Ersoy cenaze töreninde şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer Uğur ailesi ve Saygıdeğer sanatçılar ne dersek diyelim eksik kalacak. Özkan Uğur’un kaybı her sözde eksiklik hissetilecek. 3 kez kanseri yendi ama çok yoruldu. Bu yorgunluk onu bizden aldı. Her seferinde gözümün önünde gülen yüzü geliyor. İyi ki vardın, iyi ki sanatçı ldun bizimle oldun. Sana Allah’tan rahmet diliyorum.