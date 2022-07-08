- Haberler
- Magazin Haberleri
- Özkan Uğur'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Özkan Uğur'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 07:08
- Güncelleme : 08.07.2022 - 07:12
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.
Son durumu paylaştı
Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçı sevenlerine yeni gelişmeyi duyurdu.
Bir süredir akıllı ilaç kullanan sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:
"Yakında buluşmak üzere"
"İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim..."