Özkan Uğur'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

İmmünoterapi tedavisi gören Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Son durumu paylaştı

Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçı sevenlerine yeni gelişmeyi duyurdu.

Bir süredir akıllı ilaç kullanan sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

"Yakında buluşmak üzere"