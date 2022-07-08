Petrol
105.27
0.59%
Euro
17.5212
-0.24%
Dolar
17.2645
-0.02%
Altın
966.05
0.07%
Borsa
2426
0.00%
Bitcoin
380.078
8.38%
BTXN Coin
6.48
-1.21%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Özkan Uğur'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

    İmmünoterapi tedavisi gören Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 07:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özkan Uğur'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

    MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

    Son durumu paylaştı

    Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Hastalığını tekrarladığını ifade eden ve bir süre sahnelere ara verdiğini duyuran 68 yaşındaki sanatçı sevenlerine yeni gelişmeyi duyurdu.

    Özkan Uğur dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama #1

    Bir süredir akıllı ilaç kullanan sağlık durumundaki gelişmeleri takipçileri ile paylaştı:

    "Yakında buluşmak üzere"

    "İmmünoterapi tedavisi sonuçlarım olumlu yönde seyrediyor. Tedavim süresince sahneye çıkmama engel kalmadı şükürler olsun. MFÖ olarak, konserlerimize Ağustos ayı içinde İstanbul’da başlıyoruz inşallah…Dualarınız ve iyi dileklerinize çok teşekkür ederim. Yakında buluşmak üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim..."Özkan Uğur dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
    3. Sayfa

    Zeytinburnu'nda otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

    İstanbul’da bayram trafiği şimdiden başladı
    İç Haber

    İstanbul’da bayram trafiği şimdiden başladı

    Görüş Bildir