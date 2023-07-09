Özkan Uğur'u kaybetmenin acısını yaşayan Gülben Ergen konserini erteledi Gülben Ergen, Kuruçeşme konserini ertelediğini duyurdu. Şarkıcı, "İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum" dedi.

Uzun zamandır kanserle mücadele eden Özkan Uğur, dün hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle yoğun bakımsa tedavi gören Uğur'un vefat haberi ise sanat camiasını yasa boğdu. Özkan Uğur'un kaybına üzülen isimlerden birisi de Gülben Ergen oldu. Ergen, Kuruçeşme'deki konserini yaşadığı üzüntüden dolayı ertelediğini duyurdu. Gülben Ergen, yarın akşam Kuruçeşme'de gerçekleşmesi beklenen konserin ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ergen, "İlk kez güçsüzlüğüm için dinleyicilerimden bana yoldaşlık yapmalarını istiyorum ve çok değerli dinleyenlerimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Gülben Ergen, Özkan Uğur ile çekilen bu fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı ayrıca profiline Uğur'un fotoğrafını koydu.