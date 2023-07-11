Özkan Uğur'un cenaze törenine katılan Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı Cumartesi günü hayatını kaybeden sanat camiasının sevilen ismi Özkan Uğur'un cenaze törenine katılan Cem Yılmaz, eski videolarının paylaşıldığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Sanat camiasının acı günü....

Yıllardır kanserle mücadele eden Türkiye'nin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur, hayatını kaybetti.

Cumartesi günü gelen acı haber, milyonlarca sevenini yasa boğdu.

MFÖ grubunun solisti Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmıştı.

Sanatçı, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti.

Cenaze töreni düzenlendi

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Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de tören başladı.

Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu.

Özkan Uğur'a veda - FOTO GALERİ

Cem Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Yıllardır Uğur ile sayısız projede yer alan Cem Yılmaz, törende hüngür hüngür ağladı.

Özkan Uğur, Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.