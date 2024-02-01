Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur konuşmasıyla duygulandırdı: "Ben öldüğüne hala inanamıyorum" Lenf kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur katıldığı ödül töreninde duygusal bir konuşma yaptı. Alişan Uğur, karıldığı ödül töreninde duygusal bir konuşma yaptı.

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Türk müziğinin en başarılı gruplarından MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu.

Hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1.5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından geçen sene Temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

"Ödül törenine katıldılar"

Merhum sanatçının 1989'da dünyaevine girdiği Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

"Babam şarkılarıyla filmleriyle hâlâ aramızda"

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur da gecede babasının anma töreni için yerini aldı. Duygusal bir konuşma yapan Alişan Uğur: “Babam şarkılarıyla filmleriyle hâlâ aramızda. Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum” dedi. Konuşma sırasında tüm misafirler duygusal anlar yaşadı.

Ünlü sanatçının 34 yıllık hayat arkadaşı koreograf Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen bir gecede "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül sonrası konuşmasını Instagram hesabından yayınlayan Aysun Aslan Uğur, paylaşımına şu duygu yüklü notu düştü:

"Benim biriciğim."

"Bugün Özkan'ımla evlilik yıl dönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım. Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da. Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim."