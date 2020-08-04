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    Özlem Ada Şahin'in 2 milyonluk saati

    Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, lüks tutkusuyla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 12:31
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    Özlem Ada Şahin'in 2 milyonluk saati

    Ünlü şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’e, Richard Mille marka 2 milyonluk saat hediye etti.

    Saatiyle havasını atan Özlem Ada Şahin'e, "Eşin aylık gelirinin bin olduğunu söylemişti. Bu nasıl iş anlamadık!" yorumu yapıldı.

    "İSTEDİ ALDIM"

    Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e, birkaç ay önce de 2 milyon 600 bin liralık Mercedes cip almıştı. Berkay, "Aracı eşim çok beğendi, 'Al' dedi; ben de hemen aldım." sözleriyle de çok konuşulmuştu.

    Özlem Ada Şahin'in 2 milyonluk saati #1

    Özlem Ada Şahin'in 2 milyonluk saati #2

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