Özlem Çerçioğlu'nun oğlu ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Miray Daner'e yorum yağdı

Siyaset dünyasını şoke eden gelişme magazine de sıçradı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılırken Çerçioğlu'nun oğluyla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan bir detay, gündem oldu.

OĞLUNUN ÜNLÜ OYUNCUYLA SEVGİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Miray Daner'in, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu kişinin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu olduğu öğrenildi.

Daner’in sosyal medyada paylaştığı son karelerde sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte denizin keyfini çıkardığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Daner'in 18 Haziran'da yayınladığı karelerin altına, “Kaynana adayı fena çıktı, bu ilişki zor” yorumları yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise oyuncuya destek verirken "Annesi yüzünden çocuk neden eleştiriliyor?" ifadesine yer verildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan kendisinin ve ailesinin hedef alındığını belirten Çerçioğlu CHP'deki yaşananları tek tek anlattı.

Şahsına iftira kampanyası başlatıldığını söyleyen Çerçioğlu, "CHP'deki rant mafyası beni ve ailemi hedef aldı" dedi.

"KİM NE DİYORSA DOĞRU SÖYLEMİYOR"

Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş" iddialarını net bir dille yalanlayan Çerçioğlu, şunları kaydetti: