Özlem Kaymaz: İyilik gizli yapılmalı

Özlem Kaymaz, ünlü isimlerin yaptıkları yardımları paylaşmasına tepki gösterdi.

Sinan Akçıl, İzmir depreminde 91. saatte enkazdan çıkarılan Ayda bebeğin eğitim masraflarını karşılamak istediğini açıkladı.

SİNAN AKÇIL AYDA'YI OKUTMAK İSTEDİ

Müzisyen Sinan Akçıl, “Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamın boyunca yanında olmak istiyorum” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın “iyilik gizli yapılmalı” paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü. Hak verenlerin yanı sıra “Söylenmeli ki başkalarına örnek teşkil etsin” diyenler oldu.