Özlem Tekin, köyü terk etti İstanbul'u terk edip Milas'ta köy hayatı sürmeye başlayan şarkıcı Özlem Tekin kayıplara karıştı.

ensonhaber.com

2016 yılında İstanbul'u terk edip Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir köye yerleşen ünlü şarkıcı Özlem Tekin, 30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşarken, organik tarıma merak sarmıştı.

Gün boyu şalvar ve terlikle dolaşan şarkıcı, şehirden uzakta köpekleriyle yaşıyor, yetiştirdiği sebze ve meyveleriyle ilgileniyor, küçükbaş hayvan besliyordu.

Aylardır evine uğramayan Tekin'in çiftliğinin bakımsız hali dikkat çekti. Müziği bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin'in son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Özlem Tekin ortada yok

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Özlem Tekin'in, çok konuşulan çiftliğinin kapısına zincir vurduğu ortaya çıktı.

Şarkıcının nereye gittiği bilinmezken, köyde yaşayan vatandaşların ise Özlem Tekin'i merak ettiği öğrenildi.