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    Özlem Tekin'in çiftlik hayatı

    Şarkıcılığı bırakıp Özlem Tekin, önceki gün üzerinde şalvarı, küçükbaş hayvanlarını güderken objektife yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 08:48
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    Özlem Tekin'in çiftlik hayatı

    Yıllar önce İstanbul'u terk eden ünlü şarkıcı Özlem Tekin, uzun zaman sonra görüntülendi.

    MİLASLI OLDU

    Önce Bodrum’a yerleşen Tekin, 2018’de Milas’tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı.

    Evi merkezden hayli uzakta olan Özlem Tekin, önceki gün küçükbaş hayvanlarını güderken görüntülendi. Köpeklerini de yanından bir an olsun ayırmayan Tekin, ayağında terlikleri, üzerinde şalvarıyla objektife yansıdı.

    Özlem Tekin in çiftlik hayatı #1Özlem Tekin in çiftlik hayatı #2

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