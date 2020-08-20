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    Özlem Yıldız, aşkta kaybediyor

    Özlem Yıldız, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 08:33
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    Özlem Yıldız, aşkta kaybediyor

    Tatilden yeni gelen ünlü sunucu Özlem Yıldız, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı.

    Yeni bir televizyon programına başlayacağını söyleyen 39 yaşındaki sunucu, yayının sadece hafta sonu olacağını belirtti.

    "GELİŞME YOK"

    Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Aşka açığım" diyen Yıldız, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı:

    "Evet, ama henüz bir gelişme yok. Ne yapayım, 'aşka açığım' diyorum olmuyor, 'kapalıyım' diyorum olmuyor."

    Özlem Yıldız, aşkta kaybediyor #1

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