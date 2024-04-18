Özlem Yıldız dudakları eleştirilince sinirlendi! Takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu Sosyal medyada aktif olan eski manken ve şimdilerde ise sunuculuk yapan Özlem Yıldız, dudakları eleştirilince dayanamadı.

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Bir dönemin en popüler isimlerinden Özlem Yıldız bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

"O dudaklar ne?"

Siyah mini elbisesiyle poz veren Özlem Yıldız'ın gönderisine bir takipçisi 'Kendini güzel mi zannediyorsun? O dudaklar ne? Bir de gerile gerile yürüyüş deve kulağınla' diyerek yorum yaptı.

"Yaşta büyüksünüz"

Özlem Yıldız bu yoruma kayıtsız kalamadı ve 'Fatma teyzecim diyeceğim yaşta büyüksünüz güzelim diye bir beyanım olmadı, gerilerek hiç yürümedim. En son kusmuk emojilerinize de ellerinizden öperim diyerek karşılık veriyorum' dedi.

Ünlü isim takipçisine verdiği bu yanıtla kısa sürede gündem oldu.