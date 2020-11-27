Özlem Yıldız, HES kodu istiyor

Özlem Yıldız, evine gelen misafirden HES kodu istediğini söyledi.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City’s görüntülendi.

Cilt bakımı yaptırmaya geldiğini söyleyen Yıldız, “Koronavirüse yakalamadan yaşamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum” dedi.

"HES KODU İSTİYORUM"

Pandemi sonrası özel hayatına da dikkat ettiğini belirten Yıldız, esprili bir dille “HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum” dedi.

Yeni bir ilişkiye başladığı söylenen Özlem Yıldız'ın parmağındaki tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.