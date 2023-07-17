Özlem Yıldız, oğluna yapılan yoruma sinirlendi Sunucu Özlem Yıldız boyuna ulaşan oğlunu paylaşınca beklemediği bir yorum alıp isyan etti.

ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler isimlerinden sunucu Özlem Yıldız, sosyal medyada aktif bir isim.

Özlem Yıldız'ın Sinan Serter ile evliliğinden 2007 yılında bir oğlu olmuştu. 2013 yılında evliliğini sonlandıran Özlem Yıldız, oğlunu gözlerden uzakta büyüttü.

'çirkin'

Yıldız son olarak boyuna ulaşan oğluyla poz verip bu pozları paylaşınca şoke eden bir yorum aldı. Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir'e yapılan 'çirkin' yorumuna tepki gösterdi.

Sunucu Yıldız bu yoruma sinirlenerek "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin!" dedi.