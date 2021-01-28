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    Pamela Anderson korumasıyla evlendi

    Korumasıyla evlenen Pamela Anderson, çok mutlu olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 09:40
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    Pamela Anderson korumasıyla evlendi

    Dünyaca ünlü film yıldızı Pamela Anderson'ın, koruması Dan Haygurst ile dünyaevine girdiği ortaya çıktı.

    İngiliz Daily Mail gazetesi, çiftin Noel arifesinde, Anderson'ın Kanada Vancouver'daki evinde düzenlenen özel bir törenle evlendiğini yazdı.

    "BENİ GERÇEKTEN SEVEN ADAMIN KOLLARINDAYIM"

    Daily Mail TV'ye özel mülakat veren Kanadalı aktrist, "Olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir adamın kollarında." dedi.

    Çiftin basit bir düğün yaptığı ve düğüne arkadaşları ya da ailesinden kimsenin katılmadığı öğrenildi.

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