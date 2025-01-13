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Haber Merkezi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında evlenmişti.

Los Angeles'ta bir hastanede doğum yapan Hailey Baldwin Bieber, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift, çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

MÜZİĞE GERİ DÖNDÜ

Şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sessizliğini koruyan 30 yaşındaki Bieber, 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor.

"PARAYA İHTİYACI VAR"

Daily Mail'in haberine göre, Kanadalı pop yıldızının "Paraya ihtiyacı var ve çalışmak istiyor." İddialara göre, şarkıcının 2023 yılında turnesini düzenleyen AEG adlı şirkete borcu var.

Grammy ödüllü şarkıcı, spot ışıklarına menajeri Scooter Braun ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ekiple dönüş yapacak.