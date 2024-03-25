Paraya para demeyecekler! Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu

Her özel günde yaptıkları konser anlaşmalarıyla ve aldıkları ücretlerle gündem olan şarkıcılar bu yıl da Ramazan Bayramı'nda para basacak.
Bayram boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sahne alacak şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekiyor.
Servet değerinde
Bu yıl, ünlü isimlerin sahne aldıkları yerlerdeki performansları için alacakları ücretler, adeta servet değerinde.
zirve Gülşen'in
Bu yıl da zirve Gülşen'in oldu. Ünlü şarkıcı Ramazan Bayramı konserlerinden 10 milyon TL kazanacak.
İşte ünlülerin bayram tarifeleri...
FUNDA ARAR
Kıbrıs
1.5 MİLYON TL
LİNET
Antalya, İstanbul,
Batum
5 MİLYON TL
AŞKIN NUR YENGİ
Kıbrıs, Antalya
4 MİLYON TL
ZARA
Kıbrıs
1 MİLYON TL
İREM DERİCİ
İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece
1 MİLYON 800 BİN TL
MELEK MOSSO
Kıbrıs
5 MİLYON TL
KORAY AVCI
Kıbrıs
2 MİLYON TL
DERYA BEDAVACI
Kıbrıs, İstanbul, Almanya
3.5 MİLYON TL
ALİŞAN
Kıbrıs, Alanya
2 MİLYON 750 BİN TL
DENİZ SEKİ
Antalya
1 MİLYON TL
GÜLŞEN
İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin
10 MİLYON TL
SİNAN ÖZEN
Kıbrıs
600 BİN TL
CANDAN ERÇETİN
Antalya
2 MİLYON TL
ALEYNA TİLKİ
Kıbrıs
1 MİLYON TL
YILDIZ TİLBE
İstanbul, Kıbrıs
4 MİLYON TL
EBRU GÜNDEŞ
Kıbrıs, Antalya
7 MİLYON TL
AJDA PEKKAN
Kıbrıs
8.5 MİLYON TL
SİBEL CAN
Kıbrıs, Antalya
7 MİLYON TL
ŞEVVAL SAM
Kıbrıs
1.5 MİLYON TL
BÜLENT ERSOY
Mersin, İstanbul, Dubai
5.3 MİLYON TL
ÖZCAN DENİZ
Kıbrıs, Antalya
4 MİLYON TL
SERKAN KAYA
Kıbrıs, İstanbul
3.5 MİLYON TL
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