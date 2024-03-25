Paraya para demeyecekler! Ünlü isimlerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu
ensonhaber.com

Her özel günde yaptıkları konser anlaşmalarıyla ve aldıkları ücretlerle gündem olan şarkıcılar bu yıl da Ramazan Bayramı'nda para basacak.

Bayram boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sahne alacak şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekiyor.

Servet değerinde

Bu yıl, ünlü isimlerin sahne aldıkları yerlerdeki performansları için alacakları ücretler, adeta servet değerinde.

zirve Gülşen'in

Bu yıl da zirve Gülşen'in oldu. Ünlü şarkıcı Ramazan Bayramı konserlerinden 10 milyon TL kazanacak.
İşte ünlülerin bayram tarifeleri...

FUNDA ARAR
Kıbrıs
1.5 MİLYON TL

LİNET
Antalya, İstanbul,
Batum

5 MİLYON TL

AŞKIN NUR YENGİ
Kıbrıs, Antalya

4 MİLYON TL

ZARA
Kıbrıs

1 MİLYON TL

İREM DERİCİ
İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece

1 MİLYON 800 BİN TL

MELEK MOSSO
 Kıbrıs

5 MİLYON TL

KORAY AVCI
Kıbrıs

2 MİLYON TL

DERYA BEDAVACI
Kıbrıs, İstanbul, Almanya

3.5 MİLYON TL

ALİŞAN
Kıbrıs, Alanya

2 MİLYON 750 BİN TL

DENİZ SEKİ

Antalya

1 MİLYON TL

GÜLŞEN

İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin

10 MİLYON TL

SİNAN ÖZEN
Kıbrıs

600 BİN TL

CANDAN ERÇETİN
Antalya

2 MİLYON TL

ALEYNA TİLKİ

Kıbrıs

1 MİLYON TL

YILDIZ TİLBE

İstanbul, Kıbrıs

4 MİLYON TL

EBRU GÜNDEŞ
Kıbrıs, Antalya

7 MİLYON TL

AJDA PEKKAN
Kıbrıs

8.5 MİLYON TL

SİBEL CAN
Kıbrıs, Antalya

7 MİLYON TL

ŞEVVAL SAM
Kıbrıs

1.5 MİLYON TL

BÜLENT ERSOY
Mersin, İstanbul, Dubai

5.3 MİLYON TL

ÖZCAN DENİZ
Kıbrıs, Antalya

4 MİLYON TL

SERKAN KAYA
Kıbrıs, İstanbul

3.5 MİLYON TL