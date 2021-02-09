Paris Hilton: 17 yaşındayken aylarca istismar edildim

17 yaşındayken ailesi tarafından yatılı okula gönderilen Paris Hilton, o yıllarda yaşadıklarını anlattı.

Utah Eyalet Meclisi'nde konuşma yapan ABD'li televizyon yıldızı Paris Hilton, yatılı tedavi merkezlerinde kalan gençlere daha fazla hükümet gözetimi sağlanmasını destekleyen yasa tasarısı hakkında konuştu.

Hilton, 17 yaşındayken eğlenceye olan aşırı düşkünlüğü gerekçesiyle ailesi tarafından yatılı okul ve psikolojik tedavi merkezi olan Provo Canyon School'a gönderildiğini söyledi.

DUŞTA İZLENDİ, FİZİKSEL ŞİDDET UYGULANDI

Burada travmatik anıları olduğunu belirten Hilton, okul çalışanları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını, psikolojik olarak aşağılandığını ve tıbbi bir teşhis olmaksızın ilaç içmeye zorlandığını anlattı.

"Bu kadar kişisel bir şey hakkında konuşmak hala korkutucu" diyen Hilton ayrıca, duş alırken yetkililer tarafından izlendiğini ve 'ceza olarak' çıplak bir halde tek başına bir odaya kapatıldığını belirtti.

"GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Bu travma nedeniyle yıllarca uykusuzluk çektiğini ve kabuslar gördüğünü belirten Hilton, "Pek çok çocuğun aynı istismarı yaşadığını düşünerek geceleri hala uyuyamıyorum ve siz de yapmamalısınız." diye konuştu.

"HER GÜN İSTİSMARA UĞRADIM"

Hilton, “Günlük olarak sözlü, zihinsel ve fiziksel olarak istismara uğradım. Dış dünyayla bağlantım koptu ve tüm insan haklarım elimden alındı. Çocukken delici bakışların sürekli çıplak vücuduma olduğunu hissettim. Ben sadece bir çocuktum ve her gün istismar edildiğimi hissettim." dedi.

Aynı şeylerin daha fazla yaşanmaması için hükümetin harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Hilton, "Bu tasarı kesinlikle birçok çocuğa yardım edecek." ifadesini kullandı.

Hilton, yaşadığı korkunç anıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.