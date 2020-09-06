Paris Hilton, Burak Deniz'i beğendi

Ünlü model, sosyal medyada fotoğrafını gördüğü Türk oyuncu Burak Deniz'i çekici buldu.

Genç oyuncu Burak Deniz, dünyaca ünlü model olan Paris Hilton'un dikkatini çekti.

Instagram'da ünlü oyuncunun fotoğrafını gören Hilton, Türk arkadaşı Çetin Tazeler'den bilgi aldı.

"ÇOK ÇEKİCİ"

Arkadaşına Deniz'in fotoğrafını gönderen Hilton, "Öfkeli görünüyor ama çok çekici ünlü biri mi?" diye sordu.