Paris Hilton kızının fotoğraflarını ilk kez paylaştı Ünlü yıldız Paris Hilton, taşıyıcı anneden dünyaya gelen ve adını London koyduğu 2. bebeğini 5 ay sonra takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflara beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, aradığı aşkı Carter Reum'da buldu.

2021 yılında dünyaevine giren çift, bir süre sonra bebeklerini kucaklarına aldı.

Hilton, uzun süre tüp bebek tedavisi gördü.

Oğlu yaşını doldurmadan kızı doğdu

Ardından taşıyı anne yoluyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

42 yaşındaki yıldız isim 8 aylık oğlu Phoenix ile olan karelerini paylaştı. Oğlu 1 yaşını doldurmadan ikinci bebek müjdesi de geldi.

London'u ilk kez paylaştı

Hilton, bu kez kız bebek sahibi oldu. London adını verdiği kızının fotoğraflarını ise 5 ay sonra ilk kez paylaştı.

Ünlü yıldız, "Hayatım boyunca hep London adında bir kızım olsun istemiştim." açıklamalarında bulunmuştu.