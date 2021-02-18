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Paris Hilton nişanlandı
Paris Hilton, dün hem 40'ıncı yaşına girdi hem de evlilik için ilk adımı attı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 09:10
- Güncelleme : 18.02.2021 - 09:51
Dünyanın en ünlü sosyetik ismi Paris Hilton, erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlandığını dün Instagram sayfasından duyurdu.
DOĞUM GÜNÜNDE TEKLİF ALDI
17 Şubat doğumlu olan Hilton, 40’ıncı yaş gününde nişan haberini paylaştı.
"DİZ ÇÖKTÜ"
Plajda yapılan nişan esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Hilton, “Doğum günüm için tropikal cennete özel bir yolculuk planladı. Sahilden akşam yemeğine doğru yürürken, Carter bizi çiçeklerle süslenmiş bir kulübeye götürdü ve diz çöktü. Evet, sonsuza kadar evet dedim. Sonsuza dek birlikte olmayı tercih edeceğim başka kimse yok.” mesajını yazdı.
Hilton, Ocak 2020’de Altın Küre partisinde birlikte görüntülendiği VEEV Spirits şirketinin kurucu ortağı olan Reum ile ilişkisini Nisan 2020’de duyurmuştu.