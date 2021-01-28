Paris Hilton, tüp bebek tedavisi görüyor

Yazar Carter Reum ile mutlu birlikteliğini sürdüren Paris Hilton, tüp bebek tedavisi gördüğünü açıkladı.

2019'dan beri yazar Carter Reum ile aşk yaşayan sosyetenin ünlü ismi Paris Hilton, evlilik planları ve ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

ABD'li gazeteci Mara Schiavocampo'nun podcast programına katılan Hilton, ilişkisi hakkında şunları söyledi:

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Yüzde yüz eminim ki; hayalimdeki adam. Sürekli düğün planları, çocuklarımızın isimleri gibi konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın bundan sonraki adımı için çok heyecanlıyım. Sonunda gerçek bir hayatım varmış gibi hissediyorum."

"İKİZ OLABİLİR"

Tüp bebek tedavisine başladığını anlatan Paris Hilton, "Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian, ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.