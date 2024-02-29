Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel göz kamaştırdı Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü bir markanın defilesine katılan Hande Erçel, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

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ensonhaber.com

Ekranlardan uzak olmasına rağmen Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası’na katıldı.

Dünyaca ünlü bir markanın davetlileri arasında yer alan 30 yaşındaki Hande Erçel, güzelliğiyle dikkat çekti. Erçel, sadece kıyafetiyle değil makyajı ve saçıyla da tam not aldı.

Yoğun ilgi gördü

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, Paris Moda Haftası’nda da yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Ünlü oyuncu, defileyi Amerikalı eski profesyonel tenisçi Serena Williams ve Amerikalı aktris Ashley Park ile en önden yan yana izledi.

Hande Erçel’in, Paris Moda Haftası’ndan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.