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    Pascal Nouma'ya 10 bin TL'lik tişört

    Pascal Nouma'nın üzerindeki tişörtün fiyatı dudak uçuklattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 10:29
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    Pascal Nouma'ya 10 bin TL'lik tişört

    Beşiktaş forması giyen 49 yaşındaki Fransız eski futbolcu Pascal Nouma, önceki akşam bir mekanda Dj setinin başına geçti. Sahne öncesi yapımcı arkadaşı Gökhan Yalçın, eski futbolcuya bir tişört hediye etti.

    10 BİN TL

    Hediye tişörtün değerinin 10 bin TL olduğu öğrenildi. Fransız yıldız, kendisi için özel üretilen tişörtün fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı.

    Tişörtü üzerine giyen 49 yaşındaki eski futbolcu, "Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biri" açıklamasında bulundu.

    Pascal Nouma ya 10 bin TL lik tişört #1

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