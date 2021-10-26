Paul Walker'ın kızı evlendi

Paul Walker'ın yakın dostu Vin Diesel, Walker Meadow'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

2013 yılında korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker'ın22 yaşındaki kızı Meadow Walker, sevgilisi Louis Thornton Allan ile hayatını birleştirdi.

VAFTİZ BABASI GELDİ

Walker'ı damada babasının "Hızlı ve Öfkeli" filmindeki rol arkadaşı ve kendisinin vaftiz babası olan Vin Diesel teslim etti.

Ünlü ismi mutlu gününde filmin bir başka yıldızı Jordana Brewster da yalnız bırakmadı. Meadow Walker, düğünde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.