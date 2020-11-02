Paulo Coelho’dan İzmir depremine bağış

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Kuran'dan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır" ayetini paylaşarak, İzmir depremi için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını

Türkiye’de 'Simyacı', 'Veronika Ölmek İstiyor' ve 'Aldatmak' gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşım yaparak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A YARDIM

Coelho, yapacağı yardımla ilgili şu ifadeler yer verdi; “Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir.”

TÜRK KIZILAY'I DA PAYLAŞTI

Türk Kızılay, Coelho'nun destek açıklamasına yazarın Simyacı romanından bir alıntıyla yanıt verdi: "Dünyaca Ünlü Yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı eserinden alıntıyla: 'Yüreğin neredeyse hazinen de oradadır' Yüreğindeki iyilik ve merhameti, o engin iyilik hazinesini bizlerle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ederiz."

Coelho, Twitter hesabından Kuran’ın İnşirah Suresi’nde yer alan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır” ayetine de yer verdi.