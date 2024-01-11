Pavyon dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü'den aşk itirafı: "Yanlış kişiler seçiyorum" İnci Taneleri dizisinde pavyon dansı yaptığı anlarla günlerdir gündemde olan Hazar Ergüçlü, aşk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

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Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracağı İnci Taneleri için yaptığı pavyon dansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, aşk hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Ergüçlü, yıprandıkları için bu kararı aldıklarını ifade etmişti.

Aşkta yüzü gülmüyor

Ünlü'den ayrılan Hazar Ergüçlü, önce Kutay Soyocak ile aşk yaşamış ancak bu ilişki de kısa sürmüş. İkili yollarını ayırmıştı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de DJ Artz ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Tam da bunun üzerine bir de aşk itirafında bulundu.

Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda "yanlış ilişki" itirafıyla damga vurdu.

"Yanlış kişileri seçtiğim oldu"

Ünlü oyuncu 'Kendimi sabote etmeye meyilli bir yapım var' diyerek şu ifadeleri kullandı:"...O yüzden yanlış kişileri seçtiğim oldu fakat ben öyle şanslı biriyim ki bunlar boş zamanlarıma denk geldi.

"Değmez"

İşime, huzuruma zarar verecek herhangi bir şeye geçit yok. Değmez, hiç kimse buna değmez."