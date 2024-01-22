Pavyon şarkıcısı Sincanlı Erkal Soner konuştu: Pavyon kelimesinin kötü bir imajı var Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı yakın zamanda başlayacak olan dizi "İnci Taneleri" dizisinin fragmanda yer alan pavyon şarkıcısı Sincanlı Erkal'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

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Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi daha başlamadan gündemden düşmüyor.

Hazar Ergüçlü'nün dansı çok konuşulmuştu

Dizinin ikinci tanıtımında Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal’ın ‘"Gemileri Yakarım" şarkısı milyonlara ulaştı.

Pavyon şarkıcısı Sincanlı Erkal'ın son yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Ankara'nın geleneksel oyun havalarıyla tanınan Sincanlı Erkal, açıklamasında pavyonu anlattı.

"Pavyon kötü bir yer değil"

Pavyonun aslında kötü bir yer olmadığını söyleyen Sincanlı Erkal, "Pavyon kelimesinin kötü bir imajı var ama aslında öyle bir şey yok. Pavyona doktorlar, mühendisler de geliyor." diye konuştu.

Erkal Soner'in bu açıklaması sosyal medyada tepki gördü.

Gemileri Yakarım’ın tüm Türkiye’nin diline düştüğünü ifade eden Erkal Soner daha önce verdiği bir röportajda duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

Şarkı bir anda patladı

“Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor.”