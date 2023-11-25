Paylaşımları ile dikkat çeken Melis Sezen imaj değiştirdi! Ajda Pekkan zannettim... Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Melis Sezen, bir set hazırlığından paylaştığı pozlarıyla şarkıcı Ajda Pekkan'a benzetildi.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Melis Sezen, ilginç sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen isimlerden.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Melis Sezen, daha sonra Siyah İnci dizisinde oynadı. Genç oyuncu ilk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi.

“Sadakatsiz” dizisiyle ün kazanan 26 yaşındaki oyuncu, iddialı pozları ile takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

"Ajda Pekkan zannettim"

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu bu kez bir set hazırlığından fotoğraf paylaştı.

Sarı kısa saçları ile poz veren Melis Sezen, Ajda Pekkan’a benzetildi.

Yeni imajı büyük bir kesim tarafından beğeni toplayan Sezen’e, “Ajda Pekkan zannettim” yorumları da geldi.

İşte o pozlar…