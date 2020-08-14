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    Pedro Alonso, sokak ortasında aşka geldi

    La Case de Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile Madrid sokaklarında öpüşürken yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 07:43
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    Pedro Alonso, sokak ortasında aşka geldi

    Dünyaca ünlü dizi La Case de Papel'de Berlin karakteriyle hafızalara kazınan Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile Madrid'e gitti.

    MADRİD SOKAKLARINDA AŞK

    İspanya'nın Madrid sokaklarında el ele yürüyen çift, bir ara virüsten korunmak için taktıkları maskelerini çenelerine indirerek romantik anlar yaşadı.

    Dizide Andres Berlin Fonollosa karakterine hayat veren 49 yaşındaki oyuncu, etrafındaki insanlara aldırmadan sevgilisine sarılıp öpmeye devam etti.

    Pedro Alonso, sokak ortasında aşka geldi #1

    Pedro Alonso, sokak ortasında aşka geldi #2

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