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- Pedro Alonso, sokak ortasında aşka geldi
Pedro Alonso, sokak ortasında aşka geldi
La Case de Papel dizisinde Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile Madrid sokaklarında öpüşürken yakalandı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 07:43
Dünyaca ünlü dizi La Case de Papel'de Berlin karakteriyle hafızalara kazınan Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana Djordjevic ile Madrid'e gitti.
MADRİD SOKAKLARINDA AŞK
İspanya'nın Madrid sokaklarında el ele yürüyen çift, bir ara virüsten korunmak için taktıkları maskelerini çenelerine indirerek romantik anlar yaşadı.
Dizide Andres Berlin Fonollosa karakterine hayat veren 49 yaşındaki oyuncu, etrafındaki insanlara aldırmadan sevgilisine sarılıp öpmeye devam etti.