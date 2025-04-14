Peker Açıkalın imaj değiştirdi! Saçlarını sıfıra vurdu, bıyık bıraktı

Haber Merkezi

'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur Aksoy' karakteriyle özdeşleşen Peker Açıkalın, uzun zamandır ekranlarda yok. Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Peker Açıkalın'ın yeni imajı dikkat çekti.

CEMİL İPEKÇİ'YE BENZETTİLER

Peker Açıkalın, kendisini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt verdi. Oyuncu; "Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıl zor zamanlar yaşayan ünlü oyuncu, beyin kaması geçirmişti.

SEYİT ONBAŞI

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit (Çabuk) Onbaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde, mermileri sırtlayarak top kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur.