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    Peker Açıkalın'ın son hali

    Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın, yıllar sonra görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 12:14
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    Peker Açıkalın'ın son hali

    Bir dönemin en dikkat çeken oyuncularından Peker Açıkalın, uzun süredir ekrandan uzak duruyor.

    Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapan Açıkalın, yıllar içinde resmen bambaşka biri oldu.

    Sakallı ve kilolu

    Sakal bıraktığı ve kilo aldığı gözlemlenen ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

    Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları yaşamıştı.

    Peker Açıkalın ın son hali #1

    Peker Açıkalın ın son hali #2

    Peker Açıkalın ın son hali #3


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