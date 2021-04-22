Pelin Akil - Anıl Altan çiftinin kızları 2 yaşında

Pelin Akil-Anıl Altan çifti, 2 yaşına basan kızları Alin ve Lina'nın doğum gününü organize ettikleri parti ile kutladı.

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın kızları Alin ve Lina, 2 yaşına bastı.

Sürpriz bir parti organize eden ikili, kızlarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından da kutladı. Alin ve Lina ile birlikte objektif karşısına geçen çift, adeta mutluluklarını gözler önüne serdi.

"HARİKA BİR GÜN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Pelin Akil, şunları söyledi; "Bugün harika bir gündü. Canım kocam seni çok seviyorum. Şimdi, öncelikle testlerini yaptırıp, yanımızda olan, miniklerime harika duygular yaşatan güzel ailemize çok teşekkür ederim."