Pelin Akil'in eşi Anıl Altan, takipçisinin yaptığı yoruma sinirlendi Pelin Akil'in kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan kızlarıyla ilgili gelen yoruma çok sinirlendi.

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ensonhaber.com

Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Altan çiftinin 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, renkli ve eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak Anıl Altan, Instagram sayfasından kızlarıyla çekilen eğlenceli bir videosunu yayınladı.

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Anıl Altan, bir takipçisinin "İlk dikkatimi çeken ablasının duruşu oldu. Sanki biraz ihmal ediliyor gibi." yorumunu görünce çok sinirlendi ve açtı ağzını yumdu gözünü.

"Yüksek zekalı arkadaşlar"

O yoruma çok sinirlenen Anıl Altan; "Evet bilerek yapıyoruz, akşamları başka odaya kilitliyoruz, çiğ et veriyoruz, iki gün aralıklarla da su veriyoruz. Yarınki videoyu izleyince de Alin ihmal ediliyor dersin... Sen nasıl karar verirsen ona göre düzenleriz günleri. Senin ve Meryem'in birden fazla çocuğu olunca daha güzelini yaparsınız. 14 saniyeden 4 sene çıkarımı yapan yüksek zekalı arkadaşları tebrik ederim, aynı şekilde devam." diyerek adeta ateş püskürdü.