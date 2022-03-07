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    Pelin Akil eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozuna tepki gösterdi

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldızı Pelin Akil, kocasının bornozlu pozuna kayıtsız kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 07:31
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 08:59
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    Pelin Akil eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozuna tepki gösterdi

    Altı yıl önce nikah masasına oturan ve ikiz çocukları olan Pelin Akil-Alin Altan çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Akil, bu defa eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

    Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

    "NEDEN?"

    Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmadı. Pelin Akil, paylaşıma, ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan da eşine ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını verdi.

    Pelin Akil eşi Anıl Altan ın bornozlu pozuna tepki gösterdi #1

    Pelin Akil eşi Anıl Altan ın bornozlu pozuna tepki gösterdi #2


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