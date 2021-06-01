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- Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın paylaşımına kızdı
Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın paylaşımına kızdı
Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Pelin Akil, eşinin yeni paylaşımına yaptığı yorumla bir kez daha dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 14:37
- Güncelleme : 01.06.2021 - 15:21
Beş yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
Altan, ikiz kızlarıyla havuz başında vakit geçirirken çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğraflardan birinde kaslarını sergileyen Altan'ın gönderisine, 35 yaşındaki oyuncu eşinden yorum gecikmedi.
"AMACIN BELLİ"
Pelin Akil, paylaşıma, "Anılcığım ilk fotoğrafta kesseydin direkt kızları öyle koysaydın, amaç belli" yorumunu yaptı.
Anıl Altan da eşine, "Allah hepimize kalbimizin güzel penceresinden, gönül gözüyle bakmayı nasip eylesin. Amin" diyerek karşılık verdi. İkilinin yorumları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.