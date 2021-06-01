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Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın paylaşımına kızdı

Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın paylaşımına kızdı

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Pelin Akil, eşinin yeni paylaşımına yaptığı yorumla bir kez daha dikkat çekti.