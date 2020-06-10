Pelin Akil: Hayat böyle sürsün, gitsin

Instagram hesabında sık sık paylşımda bulunan Pelin Akil, son olarak kızları Alin ve Lina ile çekilen pozunu yayınladı.

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında evlendi. Çiftin Alin ve Lina adında ikiz bebekleri bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan 34 yaşındaki Pelin Akil, kızları ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

"BENİM GÜZEL ÇOCUKLARIM"

Akil, Alin ve Lina ile çekilen karesine "Benim güzel çocuklarım; siz gösterin, ben izleyeyim. Siz söyleyin, ben dinleyeyim. Hayat böyle sürsün, gitsin..." notunu düştü. Pelin Akil'in paylaşımı kısa sürede 282 binden fazla beğeni ve yorum aldı.