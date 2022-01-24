Soğuk havaya aldırış etmeyen Pelin Akil, mayoyla kendisini karın içine bıraktı.

İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

"UZUN ZAMANDIR BUNU YAPMAK İSTİYORDUM"

Akil de mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti. O anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı.

Pelin Akil, mayoyla kara atladı ViDEO