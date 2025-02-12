Pelin Akil özel okul fiyatlarına isyan etti: İnanamıyorum

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2016 yılında hayatlarını birleştiren Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızlarıyla mutlu bir aile tablosu çiziyordu. Ancak ikilinin evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanma kararı aldıkları öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Akil'den başka bir paylaşım geldi.

"İNANAMIYORUM"

İkiz kızlarının yeni dönem kaydı için okulla görüşen Akil adeta şoke oldu. Fiyatları görünce dudağında uçuk çıktığını söyleyen oyuncu, “Güncel okul fiyatları geldi. Her stres sıkıntıda bir uçuk çıkıyor. İnanamıyorum.” dedi.

Bu arada boşanma kararı aldığı Anıl Altan ile evleri ayırdı. Çocukların düzeni bozulmasın diye evden taşınan Anıl Altan oldu.