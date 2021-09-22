Pelin Akil: Sürekli bakıcı değiştiren anneleri anlıyorum

Yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisiyle ekranlara gelen Pelin Akil, Nişantaşı'ında görüntülendi.

İki yıl önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Pelin Akil, çocuklarına kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'ın baktığını söyledi.

"OYUN ABLAMIZ VAR"

İkizlerin bakıcıları olmadığını belirten Akil, "Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil...

"ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Ne haberler duyuyoruz sizler biliyorsunuz. Şiddet içeren görüntülere şahit oluyoruz. Zaten birkaç ünlü de bundan dolayı şikayetçi olmuştu...

Sürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum. Vaktimiz olduğu sürece biz kendimiz bakıyoruz. Her anımızı onlarla geçirmeye gayret gösteriyoruz."