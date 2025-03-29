Pelin Akil'den boşanma iddialarına ilişkin açıklama

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2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan'a nazar değdi.

2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan ikili, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde.

İkili bu iddialarla ilgili, boşanmayacakları yönünde birkaç defa açıklama yaptı.

Ancak çift hakkında çıkan bu söylentiler yenilenerek gündeme geliyor.

Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

BOŞANMA SORULDU

İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncu; "Gündemden ne kadar iyi olabilirse, o kadar iyiyiz." dedi.

Pelin Akil, muhabirlerin boşanma iddialarını hatırlatması üzerine; "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz." dedi.

KAÇAMAK YANITLAR

Oyuncu; "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim." diyerek yine kaçamak bir yanıt verdi.