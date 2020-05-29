Pelin Akil'den duygusal mesaj

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan için özel bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında dizi setinde tanıştığı meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan çiftten Anıl Altan, bugün 30 yaşına bastı.

Pelin Akil, eşinin yeni yaşını, Instagram sayfasında paylaştığı romantik mesajla kutladı.

"SENİ ÇOK VE SONSUZA DEK"

Akil, fotoğrafların altına şu notu düştü: "Karakterine, olgunluğuna, merhametine, deliliğine, komikliğine, babalığına, kocalığına, fiziğine, kalbine, yüzüne, ruhuna her gün daha da vurulduğum canım sevgilim doğum günün kutlu olsun. İyi ki 'evet' dediğim güne. Seni çok ve sonsuza dek."



