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    Pelin Akil'den eşine gözü yaşlı doğum günü mesajı

    İki çocuk anne oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 11:11
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    Pelin Akil'den eşine gözü yaşlı doğum günü mesajı

    Oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın 31. yaşını gözyaşlarıyla kutlayarak takipçilerini endişelendirdi.

    Eşiyle birlikte zor zamanlardan geçtiklerinden bahseden Pelin Akil, arabanın içinde bir gün ağladıkları o anı paylaşarak hep el ele kol kola olduklarını söyledi.

    "YOL ARKADAŞIM"

    Akil, "Gün gelir her şey unutulur ama biz unutmayalım. Bu da burada dursun. Yol arkadaşım.'' notunu düştü.

    Pelin Akil den eşine gözü yaşlı doğum günü mesajı #1Pelin Akil den eşine gözü yaşlı doğum günü mesajı #2

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