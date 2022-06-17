Pelin Batu yankesicilerin hedefi oldu

Sokakta yankesicilerin hedefi olan Pelin Batu, telefonunun olmadığını fark edince soluğu karakolda aldı.

Psikolojik baskı ve fiziksel şiddete eğimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2018 yılında dünyaevine girdiği kalp ve damar cerrahı Macit Bitargil’le boşanma kararı alan oyuncu Pelin Batu, yolda yürüdüğü sırada soyuldu.

Telefonun gittiğini fark etmedi

Olay 6 Haziran günü İstanbul Şişli'de meydana geldi. Öğlen saatlerinde Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyen Pelin Batu bir süre sonra telefonun olmadığını fark etti.

Karakola gitti

Batu, bir karakola giderek telefonunun çalınmış ya da kaybolmuş olabileceği ihbarında bulundu.

Sırt çantasından aldılar

Karakolda ifade veren oyuncu Pelin Batu, yolda yürüdüğü sırada sırt çantasının açık vaziyette olduğunu içerisinde bulunan pembe rekli iphone marka telefonunun yerinde olmadığını, çalındıysa şikayetçi, kaybolduysa tarafına teslim edilmesini talep etti.

Hırsız bulundu

İhbar üzerine emniyet güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Devriye ekiplerine bildirilen şüpheli olay sonrası Güven Timleri akşam saatlerinde durumundan şüphelendiği bir kişiye kimlik doğrulaması yaptı.

Suç kayıtlarında hırsızlıktan bir çok olaya karıştığı belirlenen G. O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda Pelin Batu'nun telefonunun çalındığı gün çevrede bulunan kameralarda yapılan incelemelerde hırsızlık eylemini Gündoğan O.'nun yaptığı tespit edildi.

800 TL'ye sattı

Karakolda ifade veren şüpheli olay günü iş aramaya çıktığını tanımadığı bir kişinin çantasının açık olduğunu görüp içerisinde bulunan telefonu çaldığını kabul etti. Telefonu bit pazarında 800 liraya satığını itiraf eden hırsız zararı karşılamak istediğini beyan etti.

Tutuklandı

İfadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hırsızlık suçunu işlediğini kabul eden G. O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.