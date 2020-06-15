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- Pelin Ermiş: Estetiğim yok
Pelin Ermiş: Estetiğim yok
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'ten estetik iddialarına cevap geldi.
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 07:16
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş, sosyal medya hesabından son halini paylaşmıştı. Onu Cemile olarak hatırlayanlar Ermiş'in yıllar içindeki değişimine şok olmuştu.
Ermiş, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi:
"YÜZÜM DEĞİŞTİ"
"Ben iğneden bile korkarım. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 37 yaşına geldim. Yüzümün değişmesi normal. Sadece alnıma botoks yaptırdım"
"HALA İLGİ GÖRÜYOR"
Aşk-ı Memnu'da rol aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, "Çok güzel günler geçirdik. O dönem inanılmaz bir ilgi vardı. Şimdi tekrar bölümleri bile çok izleniyor. Eski görüntüleri görünce duygulanıyorum." dedi.