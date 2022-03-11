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    Pelin Karahan, boksa başladı

    Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Pelin Karahan, artık boks yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 11:06
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    Pelin Karahan, boksa başladı

    'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı dizisi final yapan ünlü oyuncu Pelin Karahan, eski halinden eser kalmadı.

    İki çocuk annesi olan güzel oyuncu, hayatının merkezine artık sporu koydu. Diyet ve sporla istediği kiloya gelen Karahan, antrenman videolarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

    "KAR KIŞ DEMEDEN"

    Karahan, bu kez boks yaptığı anlara ait görüntüleri Instgram hesabında yayınlayarak adından söz ettirdi. Karahan boks yaptığı anları; "Kar kış demeden devam" notunu düştü.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Karahan iltifat yağmuruna tutuldu.

    Pelin Karahan, boksa başladı ViDEO

    Pelin Karahan, boksa başladı #1

    Pelin Karahan, boksa başladı #2


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