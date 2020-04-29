Pelin Karahan da resim çizmeye başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlülerin çoğu kendilerini resim yapmaya kaptırdı.

Oyuncu Pelin Karahan 2014’te Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuş, 2015’te Ali Demir’i, 2017’de Eyüp Can’ı kucağına almıştı. Bir süredir setlerden uzak duran oyuncu koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmıyor.

"DÖNDÜM"

Pelin Karahan da karantina günlerinde sanata bulaşan son isim oldu.

Oyuncu, Instagram hesabından "Seneler önce başladığım resme geri döndüm. Özellikle bu dönemde bana en iyi gelen... Artık bırakmam seni" mesajını paylaştı.

RESİM YAPMAYAN KALMAYACAK

Nurgül Yeşilçay’ın başını çektiği resim sevdası Bensu Soral, Hande Erçel, Burcu Şendir ve Yasemin Allen’a geçti. Son olarak Pelin Karahan da bu sevdaya düştü.